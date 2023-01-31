الرئيس تبون في زيارة دولة إلى روسيا شهر ماي المقبل

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارة دولة إلى روسيا شهر ماي المقبل، حسب ما أكده بيان للرئاسة يوم الثلاثاء.

وحسب ما ذكرة بيان الرئاسة، فقد تحادث الرئيس تبون هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول “العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، ولا سيما آفاق التعاون الطاقوي”.

“وتطرق الرئيسان بالمناسبة، إلى الاجتماع المرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية. كما اتفقا على زيارة الدولة، التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية شهر ماي المقبل”، يضيف البيان.

وتلقى الرئيس الجزائري دعوة رسمية من بوتين لزيارة روسيا، عبر وزيره للخارجية سيرغي لافروف. الذي أجرى زيارة للجزائر في شهر ماي من العام الماضي.