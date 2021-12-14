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الرئيس تبون في زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين
الجزائر

الرئيس تبون في زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون في زيارة عمل إلى تونس تدوم يومين

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء.

بيان

بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في زيارة دولة، إلى تونس الشقيقة تدوم يومين، ابتداء من الأربعاء 10 جمادى الأولى 1443 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2021.

تندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة، بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون، والارتقاء به، إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

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