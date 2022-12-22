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الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام: استرجعنا نحو 20 مليار دولار
الجزائر

الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام: استرجعنا نحو 20 مليار دولار

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون في لقائه الدوري مع الإعلام: استرجعنا نحو 20 مليار دولار
ح.م
جانب من اللقاء الدوري للرئيس تبون مع الإعلام

في لقاء جديد مع وسائل الإعلام الوطنية، يبث مساء الخميس، تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن عدّة مواضيع، اقتصادية وسياسية ودولية أيضا.

وحسب بيان للرئاسة، سيبث اللقاء الدوري للرئيس تبون، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، في تمام الثامنة والنصف 20:30 أمسية الخميس.

وقال البيان إن الرئيس تطرق في حديثه إلى “ملفات الجبهة الاجتماعية. إلى جانب القضايا السياسية، والاقتصادية، والدبلوماسية”.

وشارك في هذا اللقاء كل من مدير الأخبار في قناة الجزائر الدولية فاتح بومرجان، وصحفية القناة الإذاعية الثالثة سهيلة الهاشمي.

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