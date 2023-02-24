الرئيس تبون: كل الزيادات المقررة ستصل أصحابها قبل رمضان (فيديو)

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، أن كل الزيادات التي تم إقرارها سيتم ضحها قبل شهر رمضان.

وجاء ذلك في تصريحات للرئيس خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية.