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الرئيس تبون: كل الزيادات المقررة ستصل أصحابها قبل رمضان (فيديو)
الجزائر

الرئيس تبون: كل الزيادات المقررة ستصل أصحابها قبل رمضان (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: كل الزيادات المقررة ستصل أصحابها قبل رمضان (فيديو)
أرشيف
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، أن كل الزيادات التي تم إقرارها سيتم ضحها قبل شهر رمضان.

وجاء ذلك في تصريحات للرئيس خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الجزائرية.

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