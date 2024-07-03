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الجزائر

الرئيس تبون: لا توجد أي دولة في العالم يمكنها منافسة الجزائر في مجال الإسكان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: لا توجد أي دولة في العالم يمكنها منافسة الجزائر في مجال الإسكان
ح.م
تدشين حي المجاهد عثمان بلوزداد

“لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس الجزائر في الأرقام التي تحقّقها في مجال السكن”. جاء هذا في كلمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة إعطاء إشارة انطلاق إسكان أكثر من ربع مليون عائلة جزائرية عبر الوطن.

وقال الرئيس تبون خلال تدشينه لحيّ عثمان بلوزداد السكني الجديد بسيدي عبد الله، إن “السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي”.

مضيفا:”اليوم نفتخر أن السكن في الجزائر يشيّد 100 بالمئة بجهود جزائرية”. قبل أن يتابع بالقول:”الجزائر بلد عملاق، أسسها عمالقة، وضحى من أجلها عمالقة على غرار المجاهد الراحل عثمان بلوزداد”.

واعتبر الرئيس أن مجهودات الجزائر في هذا المجال “أثارت غيرة وقهر أعدائها”. باعتبار أنه “لا توجد أي دولة في العالم يمكنها أن تنافس البلاد في هذه الأرقام التي تنجزها في مجال السكن”.

ويضمّ حيّ عثمان بلوزداد الذي دشّنه الرئيس تبون اليوم، في سيدي عبد الله بالعاصمة، 13.300 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل 2).

كما أعطى الرئيس إشارة انطلاق عمليات توزيع 251.890 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر عدّة ولايات من جميع أنحاء البلاد.

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