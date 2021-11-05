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الجزائر

الرئيس تبون: لا يوجد جزائري سيقبل استئناف الاتصالات مع فرنسا بعد هذه الشتائم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: لا يوجد جزائري سيقبل استئناف الاتصالات مع فرنسا بعد هذه الشتائم
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجمعة إنه لا يوجد أي جزائري سيقبل تطبيع العلاقات مع فرنسا بعد التصريحات الخطيرة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال رئيس الجمهورية في حوار مع اسبوعية دير شبيغل الألمانية، أن الرئيس الفرنسي أهان كرامة الجزائريين وأنه لا يجب المساس بتاريخ الشعب وكرامة الجزائريين.

وشدد الرئيس تبون على إن تصريحات نظيره الفرنسي هي احياء للنزعة الكولونيالية وأنه اصطف بجانب من يبررون الاستعمار الفرنسي.

وأوضح الرئيس تبون أنه على فرنسا الاعتراف بكافة جرائمها الاستعمارية وليس ما حدث في فترة قصيرة كما جاء في تقرير بنيامين ستورا.

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