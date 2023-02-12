الرئيس تبون لفرق الإنقاذ بتركيا وسوريا: أنتم فخر الجزائر

أثنى رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على جهود أفراد الحماية المدنية الاحترافية في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر.

ونشر الرئيس تبون تغريدة عبر صفحته على تويتر جاء فيها: إلى أبنائنا من الحماية المدنية في تركيا وسوريا تحية كبرى، لكم جميعا على تزرعونه من بسمة وسعادة بين أهلنا في تركيا وسوريا، بكل احترافية بل وبطولة.. أنتم فخر الجزائر، وعدتم إلينا سالمين غانمين بحول الله.