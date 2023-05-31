الرئيس تبون للحجاج: كونوا خير سفراء للجزائر

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئاسة إلى الحجاج الجزائريين عشية انطلاق أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة.

ونشر الرئيس عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” رسالة جاء فيها “الليلة أول رحلة لحجّاجنا الميامين نحو البقاع المقدسة، إن شاء الله، فكونوا خير سفراء لوطنكم”.

وأضاف الرئيس “يُسرٌ وتوفيق للجميع..حج مبرور وذنب مغفور وعودة ميمونة سالمين غانمين، بحول الله”.