الرئيس تبون للمعلمين في يومهم العالمي: ملتزم بدعمكم
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، التزامه بدعم المعلمين، بمناسبة يومهم العالمي، مشيرا إلى أن الأمل فيهم كبير من أجل تعليم متطور.
ونشر الرئيس تبون تغريدة بالمناسبة جاء فيها: تهانيّ للمعلمات والمعلمين والأستاذات والأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر..نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، وأملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور وحديث.
تهانيّ للمعلمات و المعلمين و الأستاذات و الأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر..نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، و أملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور و حديث.
— عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) October 5, 2022