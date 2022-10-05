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الرئيس تبون للمعلمين في يومهم العالمي: ملتزم بدعمكم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون للمعلمين في يومهم العالمي: ملتزم بدعمكم

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، التزامه بدعم المعلمين، بمناسبة يومهم العالمي، مشيرا إلى أن الأمل فيهم كبير من أجل تعليم متطور.

ونشر الرئيس تبون تغريدة بالمناسبة جاء فيها: تهانيّ للمعلمات والمعلمين والأستاذات والأساتذة، بمناسبة يومكم العالمي، الموافق للخامس أكتوبر..نجدد لكم التزامنا الدائم بدعمكم، وأملنا فيكم كبير، من أجل تعليم متطور وحديث.

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التعليقات
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  • عادل الصايم

    اصبح الاولياء هم المعلمون الحقيقيون فما يبذله الاولياء في المنزل من أجل تدريس أبنائهم يشعرك أن الاولاديذ هبون في فسحة الى المدرسة و يعودون

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