الرئيس تبون: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ولا حلّ خارج إطار إقامة دولة فلسطينية

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، تأكيد الجزائر على أن ما يحدث في قطاع غزة “مجزرة وإبادة جماعية”. مشدّدا بأن أي حلّ خارج إطار إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، “سيكون مجرد مضيعة للوقت”.

وذكر الرئيس الجزائري، خلال كلمة ألقاها في افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 التي تحتضنها الجزائر، بموقف البلاد “الثابت و الداعم للقضية الفلسطينية”.

كما أكد الرئيس تبون أن “التوافق قائم بين كل الرؤساء الأفارقة، حول أن الحلّ في منطقة الشرق الأوسط، لا بد من أن يكون بإقامة دولة فلسطين على حدود 1967″. مردفا يقول:”وغير ذلك سيكون مجرد مضيعة للوقت”.

وتحتضن الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية، في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من 75 دولة.

وينتظر أن تصل الاتفاقات التجارية والاستثمارات المبرمة خلال هذا الحدث الاقتصادي، المنظم بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى 44 مليار دولار.

ويهدف المعرض الدولي إلى جمع الفاعلين من إفريقيا والعالم، لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القارة. وتوفير منصة لربط مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار الصناعات الإبداعية، وصناعة السيارات، وغيرها.