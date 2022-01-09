الرئيس تبون: متربصون من كوكب آخر يدَعون انعدام المواد الغذائية في المتاجر

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، إن بعض المتربصين بالجزائر أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدَعون انعدام المواد الغذائية بالمتاجر.

وأوضح الرئيس خلال اشرافه على الجلسة الختامية للملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية، أن بعض المتربصين بالجزائر، كأنهم من كوكب آخر، حيث أصبحوا يصورونها بسوداوية ويدّعون بأن المواد الغذائية، منعدمة على رفوف المتاجر.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية، من الإشاعات وخطابات التيئيس التي تحاول من خلالها أطراف بث الشك والريبة في نفوس المواطنين.

وعن المنظومة الصحية، أكد الرئيس أن الجزائر ليست الأفضل طبيا ولكنها ليست في المراتب الأخيرة، كما يحاول البعض الترويج له.

وفي السياق ذاته، نوه الرئيس تبون بالأطباء الجزائريين معتبرا أنهم من أحسن الأطباء في العالم، ويستحقون مراجعة جذرية للمنظومة الصحية التي يعملون فيها.

وأكد المتحدث ذاته إلتزامه بتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى بخصوص الأمور المادية ومراجعة القانون الأساسي لقطاع الصحة قبل نهاية السنة.

كما اعتبر الرئيس أنه قد آن الأوان للتكفل بالمطالب الشرعية لكل منتسبي قطاع الصحة والعمل على حل كل مشاكل القطاع مع نهاية السنة.

وجدد، التزامه بأن تكون السنة الجارية سنة مراجعة جذرية لكل القوانين المنظمة لقطاع الصحة.

ووقف الرئيس تبون خلال الجلسة الختامية التي جرت بقصر الأمم نادي الصنوبر، دقيقة صمت على أرواح مهنيي قطاع الصحة ضحايا كورونا .

وحضر مراسم اختتام هذا الملتقى الذي انطلقت أشغاله السبت، كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية.