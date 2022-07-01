الرئيس تبون مدعوّ لحضور قمة المناخ

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة قادة العالم في المؤتمر السابع والعشرين، لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والمعروفة “كوب 27″، التي تنعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بشرم الشيخ، وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الخميس، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشاد الرئيس تبون، أثناء اللقاء، بالعلاقات الثنائية، بين الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله، في الارتقاء بها إلى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة قيادتي البلدين وتطلعاتهما، في ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسبا لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية، الخميس، فيكي هوليب، الرئيسة المديرة العامة للشركة الأمريكية “أوكسيدانتل بتروليوم كوربورايشن”، وفق نفس المصدر.