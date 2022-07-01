-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون مدعوّ لحضور قمة المناخ

س.ع
  • 16
  • 0
الرئيس تبون مدعوّ لحضور قمة المناخ
أرشيف

تسلّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحضور قمة قادة العالم في المؤتمر السابع والعشرين، لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والمعروفة “كوب 27″، التي تنعقد يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بشرم الشيخ، وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الخميس، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأشاد الرئيس تبون، أثناء اللقاء، بالعلاقات الثنائية، بين الشعبين الشقيقين، معربا عن أمله، في الارتقاء بها إلى مستويات عليا، تشرّف التاريخ المشترك للنضال العربي، وتناسب رغبة قيادتي البلدين وتطلعاتهما، في ظل تحديات دولية جديدة، تقتضي لَمَّ الشمل ببعديه الإقليمي والعربي، تحسبا لما يُعوّل عليه، من مخرجات القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، مطلع نوفمبر المقبل.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس الجمهورية، الخميس، فيكي هوليب، الرئيسة المديرة العامة للشركة الأمريكية “أوكسيدانتل بتروليوم كوربورايشن”، وفق نفس المصدر.

مقالات ذات صلة
إقصاء نهائي لنواب وقيادات حزبية من الأفلان

إقصاء نهائي لنواب وقيادات حزبية من الأفلان

طيران الإمارات تعلن عن عملية انتقائية لأطقمها بالجزائر العاصمة جويلية المقبل

طيران الإمارات تعلن عن عملية انتقائية لأطقمها بالجزائر العاصمة جويلية المقبل

تمرير قانون الاحتياط العسكري بمناقشة برلمانية محدودة

تمرير قانون الاحتياط العسكري بمناقشة برلمانية محدودة

بروتوكولات جديدة لعلاج الأورام

بروتوكولات جديدة لعلاج الأورام

الفريق شنقريحة: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة  

الفريق شنقريحة: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة  

درك تيبازة يطيح بشبكة دولية تتاجر ببطاقات الدفع الإلكترونية

درك تيبازة يطيح بشبكة دولية تتاجر ببطاقات الدفع الإلكترونية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد