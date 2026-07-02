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الجزائر

الرئيس تبون: مرحلة “الكوطة” والمساس بالأصوات انتهت

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: مرحلة “الكوطة” والمساس بالأصوات انتهت

أدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، واجبه الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية على مستوى مدرسة أحمد عروة بالجزائر العاصمة.

وعقب إدلائه بصوته الانتخابي قال الرئيس، عبد المجيد تبون، الخميس، إن الانتخابات التشريعية المتواصلة عبر التراب الوطني تجري في ظروف جيدة تبعث على التفاؤل، مشددا على أن “مرحلة الكوطة” في الانتخابات والمساس بصوت الشعب قد انتهت.

وفي تصريح إعلامي له عقب أدائه واجبه الانتخابي بمركز التصويت بالمدرسة الابتدائية “أحمد عروة” ببوشاوي، قال رئيس الجمهورية إن “كل الجزائريات والجزائريين متيقنون بأن مرحلة الكوطة والمساس بصوت الشعب في الانتخابات قد انتهت”.

وأضاف أنه خلال الاستحقاق الانتخابي الجاري “لم نسمع أي مترشح أو حزب يشتكي من التزوير ولا من سرقة الأصوات”, مطمئنا الشعب الجزائري بأن “القانون يطبق بصفة تجعل أي شخص يعيد التفكير جيدا قبل خرقه”.

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