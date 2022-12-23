الرئيس تبون: مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يتعرض “للتشويش”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يتعرض “للتشويش”.

وأوضح الرئيس تبون، الخميس، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام ردا على سؤال يتعلق بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، أن الجزائر متفقة مع دولة النيجر على أن تتكفل بإنجاز القسم الذي يربط الأنبوب من نيجيريا إلى غاية الحدود الجزائرية، لافتا أن هذا المشروع المهم يتعرض “للتشويش”.

وأكد الرئيس تبون أن مرحلة الدراسات انتهت تقريبا، كما أنه تم إنجاز بعض الأشطر منه.

وللإشارة فإن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يتضمن إنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله عن 4000 كيلومتر يمتد من نيجيريا وصولا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، بقدرات نقل تتراوح بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الموجه إلى الأسواق العالمية باستخدام شبكة أنابيب الغاز الجزائرية.

ويوم 3 جويلية 2022، قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، إنه لا يمكن مقارنة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر، مع ذلك الذي يربط المغرب، من حيث التكلفة والتي تنعكس آليا على سعر الغاز، مما يمنح الأفضلية للأول.

وأكد حكار في ندوة صحفية لعرض حصيلة المجمع خلال النصف الأول من عام 2022، إنه لا يمكن مقارنة مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري الذي يمر عبر 3 دول مع آخر (في إشارة إلى أنبوب نيجيريا- المغرب) والذي يمر عبر 12 بلدا.

وحسبه، فالتكلفة ستكون اكبر وبالتالي أسعار الغاز تكون مرتفعة وهذا ما يمنح المشروع الجزائري أفضلية واضحة.

وشدد حكار على أن هناك مساعي لتسريع خطوات تشييد الخط .

ويوم 29 جوان 2022، أكد سفير نيجيريا بالجزائر محمد عبد الله مبدول، تمسك بلاده بإنجاز المشروع مع الجزائر، وأن هناك زيارة لوزير الإتصال شهر جويلية، لبحث تجسيد هذا المشروع.

وأكد السفير عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن هناك مشاريع مهمة بين الجزائر ونيجيريا، مثل أنبوب الغاز الذي يشرف على نهايته ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يجري إنجازه وهناك شركاء اقتصاديين مهتمين بتمويله.