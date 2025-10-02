الرئيس تبون: معرض التجارة البينية أثبت أن اقتصادنا في الطريق الصحيح

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تعزيز نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن المعرض برهن أن اقتصاد البلاد يسير في الطريق الصحيح، مشددا أن الدولة القوية من تمتلك اقتصادا وجيشا قويا، وشعبا وطنيا في طليعته الشباب.

وأوضح الرئيس أن اللقاء يأتي بعد 03 سنوات من العمل مع المتعاملين الاقتصاديين لترويج المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة شكلت فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لاكتشاف الجزائر من طرف إفريقيا ودولا من خارج القارة.

واعتبر الرئيس تبون أن الجزائر نجحت في تنظيم المعرض بقدرات وكفاءات تجعلها في موقع لاحتضان وإنجاح أكبر التظاهرات.

وفي ذات السياق، أشاد رئيس الجمهورية بالأرقام التي تم تسجيلها، لاسيما من خلال التوقيع على عدة عقود، معتبرا أن الصفقات هي ثمرة تعبئة جماعية استقطبت الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الأفارقة والدوليين إلى الجزائر.

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تراهن على مواصلة العمل من أجل “اقتصاد متنوع وتنافسي، خال من التعقيدات البيروقراطية”, لافتا إلى الأشواط الكبيرة التي تم قطعها في مجال انشاء المؤسسات المصغرة والمتوسطة والناشئة.

ويمثل ذلك حافزا يدفع إلى مضاعفة جهود تطوير الصادرات خارج المحروقات، يضيف رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقييم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين عقب النجاح الكبير المسجل، بالأخص ما يتعلق بحجم الصفقات.

وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة “تحقيق التزامات المتعاملين في صفقاتهم المبرمة خلال الطبعة الرابعة من المعرض، والرفع من الفاعلية واستغلال كل الفرص الاقتصادية المتاحة في أفريقيا”.

من جهة أخرى، توجه رئيس الجمهورية بالشكر لكل الذين تجندوا لإعطاء صورة مشرفة عن الجزائر في حدث كان محل اهتمام الاقتصاديين في القارة وخارجها.

وتجري أشغال هذا اللقاء بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء من الحكومة، ومسؤولين سامين في الدولة، بالاضافة الى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى.

للإشارة، احتضنت الجزائر خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 سبتمبر معرض التجارة البينية الأفريقية 2025 (iatf 2025)، الذي أقيم في مركز المعارض بالجزائر العاصمة.