الرئيس تبون معزيا في وفاة الفنان محمد حزيم.. كانت له بصمة خاصة

توفي الأربعاء، الفنان القدير محمد حزيم عن عمر ناهز 70 سنة بعد صراع مع المرض.

وعزى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عائلة محمد حزيم مؤكدا: ونودِّع معكم بحسرة وألم وجهًا بارزًا، واسمًا مبدعًا ممَّن زرعوا بأدائهم الفني على مدار سنوات طويلة البسمة والبهجة، بمشاركته في العديد من الحصص والبرامج التلفزيونية الهادفة والممتعة.

وجاء في التعزية:

“إلى عائلة الفنان المرحوم محمد حزيم..

ببالغ التأثر أقاسمكم المصاب الأليم، ونحن نفقد الفنان المتميز محمد حزيم رحمة الله عليه .. ونودِّع معكم بحسرة وألم وجهًا بارزًا، واسمًا مبدعًا ممَّن زرعوا بأدائهم الفني على مدار سنوات طويلة البسمة والبهجة، بمشاركته في العديد من الحصص والبرامج التلفزيونية الهادفة والممتعة.

لقد كانت له بصمة خاصة .. وحضور جذاب يشهد عليهما ما يحظى به المرحوم من مودة لدى الجزائريات والجزائريين، الذين سيحفظون له صورة الممثل المبدع الملتزم الجدير بالتقدير ..

وأمام قضاء الله وقدره، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم وإلى زملائه في الساحة الثقافية والفنية، بخالص التعازي وصادق مشـاعـر الـمواسـاة، داعيًا الـمولى عـزّ وجلّ أن يتغمده برحمـته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، عظم الله أجركم.”

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

والفنان القدير محمد حزيم، من الفنانين البارزين. وارتبط اسمه بفرقة بلا حدود، التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية التي بثتها التلفزة الجزائرية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وبدأ حزيم مسيرته في المسرح مع فرقة مسرح العمال لوهران في بداية الثمانينيات، والتي أدى معها العديد من الأدوار قبل أن يميل إلى المسرح الفكاهي مع الثنائي مصطفى وحميد.

واشتغل الفنان حزيم كثيرا في الفترة العصيبة التي مرت بها الجزائر في التسعينيات، من خلال الجولات الفنية التي كانت تقام في مختلف أنحاء الوطن. كما مثّل في العديد من الأفلام الفكاهية التي أنتجتها التعاونيات الخاصة في وهران.

وقبل أيام أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات “بالتكفّل الأمثل بالحالة الصحية للفنان القدير محمد حزيم”، بعد إصابته بوعكة صحية، حسب ما ذكره بيان لولاية وهران.

وقد زار والي وهران السعيد سعيود الفنان بعد نقله لتلقّي العلاج في المستشفى العسكري الجهوي الجامعي لوهران.

ورافق الوالي كلّ من رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي الأسلاك الأمنية ونواب من البرلمان. إلى جانب مديرة الثقافة.

وصرح الوالي سعيود بأنّه سيتمّ “التكفّل بالحالة الصحية للفنان بصفة استعجالية. كما ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك”.