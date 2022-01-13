الرئيس تبون معزيا في وفاة بلوزداد: رحل آخر أولئك المناضلين الثوريين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، إن الراحل المجاهد عثمان بلوزداد، كان آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة 22 التاريخية.

نص رسالة التعزية: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)، صدق الله العظيم..

التحق مسجى بالمجد والشرف الوطني آخر أولئك المناضلين الثوريين الذين شكلوا الصف الأول للطليعة النوفمبرية الخالدة من مجموعة (22) المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد، رحمة الله عليه.

إنها لساعة بالغة التأثير، حين وقع نبأ هذا الخطب الأليم في نفوسنا.. وإذ نودع اليوم أحد رفقاء الرواد من الشهداء الأبطال، من مفجري شعلة نوفمبر الخالدة، نقف بإكبار وتقدير لتضحياتهم الجسيمة، وخصالهم الوطنية العالية، ونستحضر بإجلال الرصيد النضالي التحرري.. ومسيرة الكفاح المسلح العظيم الذي خاضه الشعب الجزائري، بشجاعة وإقدام، مستلهما من قادة الثورة البواسل أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الجزائر.

في هذه اللحظة الأليمة، التي علمت فيها بتأثر بالغ نبأ وفاة المرحوم المجاهد عثمان بلوزداد، أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى رفقائه المجاهدين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويشمله برضوانه إلى جوار إخوانه الشهداء ومن سبقه من المجاهدين، في جنة الفردوس..عظم الله أجركم ..

إنا لله وإنا إليه راجعون.

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).

الفريق شنقريحة: الراحل بلوزداد نذر حياته للوطن

من جهته أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المجاهد عثمان بلوزداد يعد من بين الرموز التي تركت بصمتها في تاريخ الجزائر المعاصر ونذرت كل حياتها لأجل الوطن

نص التعزية على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22 التاريخية ، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،أصالة عن نفسه وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأخلص التعازي وأسمى عبارات المواساة لعائلة الفقيد.

المجاهد الرمز عثمان بلوزداد أحد مخططي تفجير ثورة أول نوفمبر الخالدة يعد من بين الرموز التي تركت بصمتها في تاريخ الجزائر المعاصر ونذرت كل حياتها لأجل الوطن.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه جميل الصبر و السلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وزير المجاهدين: سي عثمان نذر نفسه ونفيسه فداءً للوطن

وتوجه وزير المجاهدين العيد ربيڤة، الأربعاء، برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد المجاهد عثمان بلوزداد، آخر أعضاء مجموعة 22 التاريخية الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 عاما.

رسالة التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل اليوم، إلى رحمة الله تعالى، آخر عضو من أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية الذين حدّدوا مصير الشعب الجزائري وصنعوا تاريخ الجزائر المعاصر ووضعوا حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى.. المجاهد الرمز عثمان بلوزداد، عليه رحمة الله، من الرجال الذين آلوا على أنفسهم أن يطوّعوا التاريخ حين أدركوا بوعيهم وبصيرتهم أن الاستعمار لا يمكن أن يظلّ جاثما بكلكله على أرض الجزائر الشامخة، فجعل سي عثمان من حياته ورفاق ودربه مشروعا للتحرّر من أغلال المستعمر. يرحل عنا الرمز سي عثمان الذي نذر نفسه ونفيسه فداءً للوطن.. ستظل قيمه ماثلة نستمدّ منها معاني القوة والسمو، وسيبقى للأجيال مبعث الفخر والاعتزاز. وإذ نعزي أنفسنا وأهله وذويه ورفاقه في الجهاد، فإنني أسأل الله جلت قدرته أن يجعله ممن غشيهم برحمته ويلحقه بالصديقين ورفاقه الشهداء وحسن أولائك رفيقا. فطوبى له وحسن مئاب.. رحمة الله عليه وأسكنه فسيح الجنان.

وفاة المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22 التاريخية

توفي، الأربعاء، المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22 التاريخية، عن عمر ناهز 93 عاما.

الفقيد من مواليد سنة 1929 بـ”حي بلكور” في الجزائر العاصمة وكان مناضلا في المنظمة الخاصة وانضم إلى اللجنة الثورية للوحدة والعمل.

وحضر الراحل عثمان بلوزداد في 27 أوت 1954، أول اجتماع بمنطقة “المدنية”، وكان الاجتماع تحت رئاسة مصطفى بن بولعيد وبحضور كل من محمد مرزوقي ورابح بيطاط.

وكان الراحل عضوا في المجموعة الـ22 التاريخية التي اجتمعت في جوان 1954 وقررت الإعلان عن ثورة التحرير المباركة.