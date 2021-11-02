الرئيس تبون معزيا في وفاة سوكان: كان مع القضية الوطنية رغم الإغراءات

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء برسالة تعزية إلى عائلة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرم القدم، المجاهد محمد سوكان الذي وافته المنية عن عم ناهر 90 سنة.

رسالة التعزية

بقلب خاشع وإيمان بقضاء الله وقدره، تلقيت بحزن وألم كبيرين التحاق الأسطورة الكروية، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرم القدم، المجاهد محمد سوكان، إلى جوار ربّه.

وكان المغفور له بإذن الله، صاحب فضل رفقة زملائه اللاّعبين في التعريف بالقضية الجزائرية إبان ثورة التحرير المجيدة، من خلال مسيرته الكروية الحافلة في مختلف الأندية الفرنسية الكبرى، مُؤْثِرا القضية الوطنية رغم الإغراءات، إذ غادر ورفاقُه، فرنسا نحو الشقيقة تونس، لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني سنة 1958، قصد إسماع صوت الجزائر عاليا، في المحافل الدولية في تلك الحقبة.

وعلى إثر هذه الفاجعة، أسأل الله تعالى، أن يشمله برحمته ومغفرته، وأتقدّم بخالص واجب العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد والأسرة الكروية، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد المجيد تبون

عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير محمد سوكان يرحل في الذكرى الـ67 للثورة

وتوفيّ صبيحة الثلاثاء، لاعب منتخب جبهة التحرير الوطني محمد سوكان عن عمر يناهز الـ90 سنة.

وانتقل عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني، إلى رحمة الله، بعد صراع طويل مع المرض.

وتزامن رحيل سوكان، مع الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر، وهو الذي كان قد ساهم رفقة زملائه في المنتخب بالتعريف بالقضية الجزائرية، من خلال كرة القدم.

وعلى إثر وفاة محمد سوكان، تقدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سباق بتعازيه الخالصة، لعائلة المرحوم وأسرة كرة القدم، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.