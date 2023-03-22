الرئيس تبون: مع حلول شهر رمضان أهيب بتجارنا النزهاء لبثّ روح التضامن (فيديو)

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، التجّار الجزائريين إلى “بثّ روح التضامن والرحمة”. بمناسبة حلول شهر رمضان للعام الهجري 1444.

وقال الرئيس تبون في كلمة بثها التلفزيون العمومي:”في رمضان تجتمع معاني الإيمان والأخوة بين كلّ الجزائريين في الداخل والخارج”.

وأضاف الرئيس يقول:”وبهذه المناسبة أهيب بتجارنا النزهاء، وهم الأغلبية، وبالأخص تجار الأحياء، ليساهموا كما عهدناهم في زرع وبثّ روح التضامن والتعاون والرحمة”.

متابعا:”لقد اتخذت الدولة كافة التدابير فيما يتعلق بتموين السوق، احترازا من أي تذبذب في التوزيع، أو تلاعبات بقوت المواطنين”.

“كما ندعو مواطنينا إلى تجنّب العادات الاستهلاكية السيئة، وخصوصا التبذير بكل مظاهره”، يضيف الرئيس. قبل أن يختم بالقول:”أهنئكم أنتم وأفراد الجالية الجزائرية في الخارج بحلول هذا الشهر الكريم”.