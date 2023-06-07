الرئيس تبون: مقتضيات الأمن الوطني تستدعي تطوير إستراتيجية رقمية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي.

وفي كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول الأمن السيبراني قال الرئيس أن الإستراتيجية الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي تجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات والهشاشات في الفضاء السيبراني وحماية المنظومات والمعطيات وكذا ترقية ثقافة رقمية مواطنية تقوم على التحسيس المستمر وكذا اليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات.

وأضاف “تزداد أهمية الأمن السيبراني مع توجه الدولة الواعي والطموح لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام من خلال تطوير إستراتيجية مدروسة للرقمنة وهذا خيار عقلاني وسيادي يقوم على إدراكنا الجماعي”.

واعتبر الرئيس تبون أن إحداث طفرة تنموية يستدعي ترشيد الحكامة والرفع من جودة أداء المؤسسات وتثمين القدرات وتعبئة كل الموارد للسماح للجزائر الجديدة من الارتقاء لمصف الدول المتقدمة.

وتابع “الرقمنة رهان أساسي في في أخلقة الشأن العام ومكافحة الفساد وتطوير منظومة جديدة للتسير غايتها خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصال العام.

وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء، مراسم افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني.

وحسب بيان للرئاسة فقد ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم مراسم افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني”.

الملتقى الوطني يأتي تحت عنوان: “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، من أجل جزائر صامدة سيبرانيا”، تنظمه وزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة.