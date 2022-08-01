الرئيس تبون: ملاعب عالمية في بشار وورقلة.. قريبا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن سياسة تشييد الملاعب العصرية والفخمة، ستستمرّ في الأعوام القليلة المقبلة.

وتطرّق الرئيس عبد المجيد تبون إلى هذه السياسة، خلال لقائه الدوري بِوسائل الإعلام.

وأوضح رئيس الجمهورية تبون أن بعض ولايات الوطن ستستفيد من ملاعب بِمواصفات عالمية في الأعوام القليلة المقبلة، وضرب مثلا بِولايتَي بشار وورقلة.

وأضاف أن السلطات العليا للبلاد تستهدف أن يستفيد أبناء كلّ شبر من تراب الجمهورية، من حقوقهم في التنمية والترفيه.

وشيّدت الجزائر في الفترة الأخيرة ملعبا عالميا بِمدينة وهران، في انتظار تدشين ثلاث منشآت رياضية بِالمواصفات ذاتها، في كلّ من براقي والدويرة وتيزي وزو.

في سياق آخر، قال الرئيس تبون إنه أمر وزارة الشباب والرياضة بِأن تتكفّل بِكلّ المُتفوّقين في ألعاب البحر المتوسّط، نسخة وهران 2022. من خلال مرافقتهم في تسطير تحضيرات جادّة ومنهجية، استعدادا لِاستحقاقات كبرى، أبرزها أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.

وأوضح الرئيس عبد المجيد تبون أن الدولة مُستعدّة بِهذه الصّدد، لِرصد ميزانية تعتني بِتحضيرات صفوة الرياضيين، في مراكز التدريب عبر مختلف أرجاء المعمورة.