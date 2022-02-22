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اقتصاد

الرئيس تبون: منتدى الدول المصدرة للغاز لديه 3 أولويات في المرحلة الراهنة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: منتدى الدول المصدرة للغاز لديه 3 أولويات في المرحلة الراهنة (فيديو)
رئاسة الجمهورية
الرئيس عبد المجيد تبون خلال قمة الدوحة

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، منتدى الدول المنتجة للغاز، إلى وضع 3 أولويات في المرحلة الراهنة تتعلق بتوسيع عضويته لدول أخرى وتعزيز مكانة هذه الطاقة في الأسواق الدولية وكذا ايجاد حلول تكنولوجية لتأكيد جودة الغاز كطاقة نظيفة.

وأكد الرئيس تبون في كلمة خلال قمة الدوحة القطرية إن المنتدى كمنظمة حكومية دولية معترف بها قادرة على جلب الانتباه للأولويات الاتية:

1- حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كأهم محرك لتقدم اقتصاداتها.

2- البحث المشترك عن أفضل مكانة للغاز  الطبيعي في الانظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية، فمن ناحية يعتبر الغاز الطبيعي طاقة للحاضر والمستقبل.. طاقة نظيفة ومرنة يمكن الوصول إليها وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة إلى جانب الطاقات المتجددة الأخرى، ومن ناحية أخرى يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مضيفا إن البلدان المنتجة تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من الانتاج والمبادلات الغازية، غير أن هذه الطاقة غير متجددة ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة.

3- لابد من ايجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة، لضمان وفرتها وقدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية، ولهذا الغرض يمكن للمنتدى في الوقت الراهن استغلال معهد أبحاث الغاز الموجود في الجزائر لرفع هذا التحدي.

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