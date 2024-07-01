-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
حققت قفزة قوية خلال الموسم الحالي.. بداري:

الرئيس تبون منح نفسًا جديدا للرياضة الجامعية

خالد. م
  • 13
  • 0
الرئيس تبون منح نفسًا جديدا للرياضة الجامعية
أرشيف
وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري

نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الاثنين ”بالنفس الجديد الذي منحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرياضة الجامعية”، مؤكدا القفزة القوية التي عرفتها الممارسة الرياضية في الأوساط الجامعية خلال الموسم الحالي 2023-2024.
وأوضح الوزير، في كلمة له قرأتها نيابة عنه مديرة الحياة الطلابية بالوازرة آسيا صحراوي، في افتتاح المنتدى الوطني الثالث للرياضة الجامعية المنظم بوهران أنه “منذ اللقاء الوطني التقني بجامعة المدية في أكتوبر 2023 عرفت الرياضة الجامعية نفسا جديدا منحه رئيس الجمهورية الذي وضعها في سلم اهتماماته وأدرجها ضمن التزاماته، حيث لا يتأخر في التطرق إليها، كما فعله في لقائه الأخير مع الأسرة الجامعية بالقطب الجامعي بسيدي عبد الله”.
وتابع الوزير: ”بات تطوير الرياضة الجامعية غاية وتنويعها هدفا، وهو ما تجسد من خلال مخطط استراتيجي وضعته الوزارة بني على خمسة أهداف أساسية تستجيب في مجملها لالتزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته في مختلف مجالس الوزراء”.
وشدد بداري على أن ”المسعى العام للرياضة الجامعية الجزائرية هو أن تصبح خزانا للمنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية”، مبرزا نجاح قطاعه في ”توحيد البرنامج السنوي للرياضة الجامعية مع الاتحادية الجزائرية لذات الرياضة، توحيدا للجهود وترشيدا للنفقات وربحا للوقت وتأطيرا محكما لكل المنافسات”.
وأثنى الوزير على نجاح القائمين على الرياضة الجامعية على تعميم الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي ”بفضل برنامج نفذ في أغلبه وتضمن تنظيم 24 منافسة جامعية في الرياضات الفردية، من دون الحديث عن البطولات الوطنية الجامعية طوال الموسم”.
كما وضعت الوزارة -يضيف بداري- “نصب الأعين رفع نسبة مشاركة الطلبة في التنشيط الرياضي الجامعي، ما سمح بتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال من نسبة 4 بالمائة خلال الموسم الفارط إلى 12 بالمائة هذا الموسم، بمجموع أكثر من 131 ألف طالب ممارس للرياضة الجامعية خلال السنة 2023-2024″.
وتلتزم الوزارة بمواصلة ”مرافقة الاتحادية الجامعية لتحقيق أهدافها وتدعيما للرياضة الجامعية بمنهجية مدروسة ومخطط موزون تحسبا للموسم المقبل”، وفق الوزير.

مقالات ذات صلة
بن براهم: المجتمع المدني مطالب بالتحرك لتعزيز ثقافة الانتخاب

بن براهم: المجتمع المدني مطالب بالتحرك لتعزيز ثقافة الانتخاب

الرئيس تبون يعزّي في وفاة والدة محمد السادس

الرئيس تبون يعزّي في وفاة والدة محمد السادس

ديمقراطية الجزائر بعيدة عن أية املاءات من الخارج

ديمقراطية الجزائر بعيدة عن أية املاءات من الخارج

نشرية خاصة: موجة حر تفوق الـ 50 درجة عبر هذه الولايات

نشرية خاصة: موجة حر تفوق الـ 50 درجة عبر هذه الولايات

ضبط أكثر من 23 قنطارا من لحوم الدجاج الفاسدة في مذبح سري بوهران

ضبط أكثر من 23 قنطارا من لحوم الدجاج الفاسدة في مذبح سري بوهران

تقارير صحفية مغربيّة بعنوان دراسات في مركز أمريكي مرموق!

تقارير صحفية مغربيّة بعنوان دراسات في مركز أمريكي مرموق!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد