الرئيس تبون منح نفسًا جديدا للرياضة الجامعية

حققت قفزة قوية خلال الموسم الحالي.. بداري:

نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الاثنين ”بالنفس الجديد الذي منحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرياضة الجامعية”، مؤكدا القفزة القوية التي عرفتها الممارسة الرياضية في الأوساط الجامعية خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وأوضح الوزير، في كلمة له قرأتها نيابة عنه مديرة الحياة الطلابية بالوازرة آسيا صحراوي، في افتتاح المنتدى الوطني الثالث للرياضة الجامعية المنظم بوهران أنه “منذ اللقاء الوطني التقني بجامعة المدية في أكتوبر 2023 عرفت الرياضة الجامعية نفسا جديدا منحه رئيس الجمهورية الذي وضعها في سلم اهتماماته وأدرجها ضمن التزاماته، حيث لا يتأخر في التطرق إليها، كما فعله في لقائه الأخير مع الأسرة الجامعية بالقطب الجامعي بسيدي عبد الله”.

وتابع الوزير: ”بات تطوير الرياضة الجامعية غاية وتنويعها هدفا، وهو ما تجسد من خلال مخطط استراتيجي وضعته الوزارة بني على خمسة أهداف أساسية تستجيب في مجملها لالتزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته في مختلف مجالس الوزراء”.

وشدد بداري على أن ”المسعى العام للرياضة الجامعية الجزائرية هو أن تصبح خزانا للمنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية”، مبرزا نجاح قطاعه في ”توحيد البرنامج السنوي للرياضة الجامعية مع الاتحادية الجزائرية لذات الرياضة، توحيدا للجهود وترشيدا للنفقات وربحا للوقت وتأطيرا محكما لكل المنافسات”.

وأثنى الوزير على نجاح القائمين على الرياضة الجامعية على تعميم الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي ”بفضل برنامج نفذ في أغلبه وتضمن تنظيم 24 منافسة جامعية في الرياضات الفردية، من دون الحديث عن البطولات الوطنية الجامعية طوال الموسم”.

كما وضعت الوزارة -يضيف بداري- “نصب الأعين رفع نسبة مشاركة الطلبة في التنشيط الرياضي الجامعي، ما سمح بتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال من نسبة 4 بالمائة خلال الموسم الفارط إلى 12 بالمائة هذا الموسم، بمجموع أكثر من 131 ألف طالب ممارس للرياضة الجامعية خلال السنة 2023-2024″.

وتلتزم الوزارة بمواصلة ”مرافقة الاتحادية الجامعية لتحقيق أهدافها وتدعيما للرياضة الجامعية بمنهجية مدروسة ومخطط موزون تحسبا للموسم المقبل”، وفق الوزير.