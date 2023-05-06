الرئيس تبون: من أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن المسؤولية تعني حماية الشعب لا التغطية على فشل الوزراء ومن أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا.

وأكد الرئيس تبون،ردا على أسئلة الصحفيين خلال اللقاء الإعلامي الذي جمعه بهم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن “محاسبة المسؤولين لا تستثني أحدا حتى ولو كان وزيرا، مضيفا بأن المسؤولية تعني حماية الشعب لا التغطية على فشل الوزراء ومن أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا”.

وتابع قائلا: “”المسؤولية ليست كرسي أو برنوس أحمر”.

كما أجاب الرئيس تبون عن سؤال متعلق بالفلاحة حيث قال إن الفلاحة علم وليست تقاليد، قائلا بأن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة”.

وأضاف قائلا: “إن الجزائر كبيرة جدا ونحن صغار لذلك حري بنا أن نكبر كي نكون في مستواها.

وعن الإعلام قال الرئيس تبون “لا يمكننا الذهاب بعيدا بدون إعلام مسؤول ومهني ومستعدون لوضع كل الامكانيات تحت تصرف مختلف الجرائد”

وتابع قائلا: “تصنيف الأمم المتحدة حول حرية الصحافة هو ما نأخذه بعين الاعتبار”

بث اللقاء الإعلامي للرئيس تبون كاملا على الساعة التاسعة مساء

وأعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، عن بث اللقاء الإعلامي الدوري الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون مع مديري المؤسسات الإعلامية ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

ونشرت الرئاسة عبر صفحتها الرسمية مقاطع من اللقاء، وسيتم بث اللقاء كاملا الذي جرى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على القنوات التلفزيونية مساء اليوم السبت.