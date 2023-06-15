-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون من الكرملين: نريد التعجيل في دخول الجزائر إلى بريكس
الجزائر

الرئيس تبون من الكرملين: نريد التعجيل في دخول الجزائر إلى بريكس

الشروق أونلاين
  • 1452
  • 0
الرئيس تبون من الكرملين: نريد التعجيل في دخول الجزائر إلى بريكس
ح.م
جانب من اللقاء

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أن الجزائر تريد التعجيل في دخولها إلى منظمة بريكس وهذا خلال لقائه بنظيره الروسي فلادمير بوتين.

وفي كلمة له خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الروسي بقصر الكرملين، قال الرئيس تبون أنه في خضم الوضع الدولي المضطرب جدا تريد الجزائر التعجيل بدخولها إلى مجموعة بركيس والخروج من هيمنة الأورو والدولار.

وأكد الرئيس تبون أن الضغوطات والأوضاع الدولية لا تؤثر على الصداقة الموجودة بين الجزائر وروسيا، معتبرا أن التشاور مع الأصدقاء ضروري في كل الظروف فيما يخص كل النقاط المشتركة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى توافق الرؤى الذي يجمع بين البلدين في العديد من القضايا من بينها الأزمة الليبية والمالية.

كما شكر الرئيس تبون نظيره الروسي على حفاوة الاستقبال والذي اعتبر أنه يدل على عمق الصداقة الموجودة بين البلدين.

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن الجزائر تحتل أعلى المراتب ضمن شركاء روسيا، داعيا الرئيس تبون إلى المشاركة في قمة روسيا-إفريقيا في طبعتها الـ2 والتي ستجرى نهاية الشهر القادم.

وأوضح بوتين أن علاقة روسيا بالجزائر شهدت تطورا كبيرا وهو ما يؤكده التوقيع على بيان الشراكة الإستراتجية المعمقة بين البلدين.

ووصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، إلى قصر الكرملين رفقة الوفد المرافق له والذي يضم كبار المسؤولين بالدولة.

واستُقبل الرئيس تبون، من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بقصر الكرملين في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا.

واستُهل اللقاء بعزف النشيد الوطني للبلدين، ليتوجه بعدها الرئيسان إلى عقد محادثات ثنائية، تتوسع بعدها لتشمل وفدي البلدين.

مقالات ذات صلة
عطاف يكشف أولويات الجزائر الـ 6 خلال عضويتها في مجلس الأمن

عطاف يكشف أولويات الجزائر الـ 6 خلال عضويتها في مجلس الأمن

الرئيس تبون: الشعب الجزائري يودع إماما أخلص في جهاده ونفع بعمله

الرئيس تبون: الشعب الجزائري يودع إماما أخلص في جهاده ونفع بعمله

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وبرد عبر 22 ولاية

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة وبرد عبر 22 ولاية

مترشحون للبكالوريا ضحايا “التكهنات”

مترشحون للبكالوريا ضحايا “التكهنات”

بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

بكالوريا 2023..  إدانة 21 متورطا في قضايا الغش عبر عدة ولايات

توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بدءا من 19 جوان

توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة بدءا من 19 جوان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد