الرئيس تبون من الكرملين: نريد التعجيل في دخول الجزائر إلى بريكس

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أن الجزائر تريد التعجيل في دخولها إلى منظمة بريكس وهذا خلال لقائه بنظيره الروسي فلادمير بوتين.

وفي كلمة له خلال اللقاء الذي جمعه بنظيره الروسي بقصر الكرملين، قال الرئيس تبون أنه في خضم الوضع الدولي المضطرب جدا تريد الجزائر التعجيل بدخولها إلى مجموعة بركيس والخروج من هيمنة الأورو والدولار.

وأكد الرئيس تبون أن الضغوطات والأوضاع الدولية لا تؤثر على الصداقة الموجودة بين الجزائر وروسيا، معتبرا أن التشاور مع الأصدقاء ضروري في كل الظروف فيما يخص كل النقاط المشتركة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى توافق الرؤى الذي يجمع بين البلدين في العديد من القضايا من بينها الأزمة الليبية والمالية.

كما شكر الرئيس تبون نظيره الروسي على حفاوة الاستقبال والذي اعتبر أنه يدل على عمق الصداقة الموجودة بين البلدين.

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن الجزائر تحتل أعلى المراتب ضمن شركاء روسيا، داعيا الرئيس تبون إلى المشاركة في قمة روسيا-إفريقيا في طبعتها الـ2 والتي ستجرى نهاية الشهر القادم.

وأوضح بوتين أن علاقة روسيا بالجزائر شهدت تطورا كبيرا وهو ما يؤكده التوقيع على بيان الشراكة الإستراتجية المعمقة بين البلدين.

ووصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، إلى قصر الكرملين رفقة الوفد المرافق له والذي يضم كبار المسؤولين بالدولة.

واستُقبل الرئيس تبون، من قبل نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بقصر الكرملين في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى روسيا.

واستُهل اللقاء بعزف النشيد الوطني للبلدين، ليتوجه بعدها الرئيسان إلى عقد محادثات ثنائية، تتوسع بعدها لتشمل وفدي البلدين.