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رياضة

الرئيس تبون مهنئا أشبال الخضر: كنتم أسودا في الميدان

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون مهنئا أشبال الخضر: كنتم أسودا في الميدان
ح.م
جانب من حفل التتويج

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة، بعد تتويجه بكأس العرب للناشئين مساء الخميس على حساب نظيره المغربي.

وجاء في تغريدة لرئيس الجمهورية: أشبال ولكن في الميدان أسود ..شكرا يا أبطال العرب على ما قدمتموه..مبروك للجزائر الكأس العربية للناشئين.

وتوّج المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة مساء الخميس بملعب سيق في معسكر، بكأس العرب للناشئين.

وفاز أشبال الجزائر في المباراة النهائية على منتخب المغرب بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الرسمي للمقابلة على نتيجة التعادل بهدف في كل مرمى.

وتأهل أشبال رزقي رمان إلى نهائي البطولة بعد فوزهم في نصف النهائي على منتخب السعودية، في حين تأهل المغاربة بعد تجاوزهم لمنتخب اليمن.

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