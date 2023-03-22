الرئيس تبون: موقف حكومة سانشيز الجديد من الصحراء الغربية فردي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة بيدرو سانشيز.

وتطرق رئيس الجمهورية في حوار لقناة الجزيرة القطرية، إلى عدة قضايا على رأسها القضية الصحراوية، حيث أكد أن إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها.

وأضاف أن ” الحكومة الاسبانية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها قائمة”، معتبرا في الوقت ذاته أن موقف حكومة سانشيز موقفا فرديا.

وبشأن العلاقات مع المغرب، تأسف رئيس الجمهورية لوصول العلاقات الجزائرية المغربية إلى هذا المستوى مشددا في الوقت ذاته على أنها “وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل”.

ولدى تطرقه إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية أوضح رئيس الجمهورية أنها ” علاقات متذبذبة” معلنا عن عودة السفير الجزائري إلى باريس قريبا.

وبخصوص العلاقات مع إيطاليا، ذكر رئيس الجمهورية العلاقات الجزائرية الإيطالية استراتيجية وتاريخية ومتينة جدا، مشيرا إلى أن اتفاقية الطاقة مع إيطاليا تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا.

وأكد رئيس الجمهورية أن إيطاليا لم تستفد من الأزمة مع إسبانيا والجزائر ملتزمة بتزويد الشعب الإسباني بالطاقة.

من جهة أخرى، قال الرئيس أن الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية قائلا “نحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك”، مشيرا إلى أن زيارته إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي شهر ماي المقبل مازالت قائمة.