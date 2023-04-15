الرئيس تبون: نجدد الحرص على توفير شروط النجاح والإصغاء إلى المعلمين

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، برسالة بمناسبة إحياء يوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل سنة.

رئيس الجمهورية وفي رسالته جدد الحرص على توفير شروط النجاح للملايين من التلاميذ والطلبة، مؤكدا كذلك تقديره للمعلمين موصيا بالإصغاء إليهم.

وقال الرئيس في رسالته “يَتجدَّدُ احتفاؤُنا بيوم العلم الذي نستذكر فيه مسيرة الشيخ عبد الحميد بن باديس كوقفةٍ رمزية، مُعبِّـرة عن ثقافة العرفان لرجالات الأمة، من العلـماء والـمثقفين والـمبدعين”.

وأضاف “وفي هذه الـمناسبة نؤكد مرة أخرى أنه لا مناص من امتلاك أدوات القوة الكامنة فـي العلوم والـمعارف، ونُجدِّدُ الحرص على توفير شروط النجاح للـملايين في أطوار التعليم الثلاث (أكثر من 11 مليون)، وللطالبات والطلبة في الجامعة (مليون و700 ألف) وللمنتسبيـن لـمراكز التعليم والتكوين الـمهنِيَيْـن (أكثر من 500 ألف)”.

وتابع “لتكون هذه الأعداد الـمتـزايدة من بناتنا وأبنائنا رهانَنا لإحداث التحوَّل مع هذا الجيل الواعد الـمتفتح على العالم نحو الـمستقبل الـمنشود”.

وأوضح “ولقد سعينا بهذا الصدد إلى دعم التمدرس بالـمنح الـمدرسية، والإطعام، والنقل، والصحة الـمدرسية، وما فتئت أُكرِّر تقديري لرسالة الـمعلمين والـمُربِّيـن، وأُوصي بالإصغاء إليـهم، لأنـهم حملة أمانة تنشئة الشباب على الحسِّ الـمُوَاطَني والرُّوح الوطنية”.

وواصل الرئيس رسالته قائلا “كما رفعنا من الـمُخصَّصَات الـمالية الـمُوجَّهة للتعليم العالي والبحث العلمي، وشددنا على ضَرُورةِ صِيَاغةِ بنيةٍ تشريعية طَمُوحةٍ مُحفِّزةٍ على البحث العلمي والابتكار وخلق الـمؤسسات الناشئة إلى جانب استحداث جامعات ومدارس عليا جديدة وأقطاب امتياز فـي العلوم الدقيقة والتكنولوجيا”.

وفي الأخيـر فإن هذه الـمناسبة تتيح لي مُجددًا أن أُحيِّي جُهودَ الـمُعلميـن والأساتذة والـمُربِّيـن وأَتَوجَّهُ في هذه السانحة بالتحية والتقدير إلى شيوخِ وأئمةِ الزوايا عبـر ربوع الوطن الذين يُواصلون نهج السلف الـمبارك في التمكيـن لـمرجعيتِنا الوطنية الدينية الوسطية. يضيف الرئيس.