 الرئيس تبون: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر    

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية ومنها أزمة النيجر وزيارته لفرنسا.

وقال الرئيس تبون، في فيديو قصير للقاء نشرته رئاسة الجمهورية ردا على سؤال حول أزمة النيجر “نحن مع الشرعية الدستورية ويجب العودة لها وسنساعدهم على ذلك”.

كما تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن زيارته المرتقبة إلى فرنسا.

وقال الرئيس تبون، حول موعد الزيارة: “ننتظر برنامج الزيارة من قبل الرئاسة الفرنسية”.

وعن الحرائق الأخيرة قال الرئيس تبون أن الجزائر اقتنت طائرة كبيرة وتم تأجير 6 طائرات مع العمل على تقوية عتاد الحماية المدنية.

كما تحدث رئيس الجمهورية عن السكن في الجزائر قائلا ” المشاريع السكنية لن تتوقف واتصلنا مع أصدقائنا الصينين لإنجاز مشاريع طموحة في هذا المجال”.

الرئيس تبون يُجري لقاء إعلاميا هذا المساء

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، لقاء دوريا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، ابتداء من التاسعة مساءً، على القنوات التلفزيونية والإذاعية.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون تطرق في اللقاء إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني، الإقليمي والدولي.