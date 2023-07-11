الرئيس تبون: نحو الوصول إلى 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن الجزائر على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات.

وفي كلمة له خلال اشرافه على افتتاح احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير، صرح الرئيس أن الجزائر على الوشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهوية أن تنصيب المجلس الأعلى للمصدرين سيكون في أقرب وقت، داعيا إلى فتح خطوط جوية جديدة نحو كل العواصم الافريقية.

الرئيس أمر كذلك بالإسراع في فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا مالي، النيجر، بخصوص المواد الفلاحية.

وأشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، على افتتاح الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن، الطبعة التي تنظم تحت شعار “التزام، انجازات و آفاق” تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وحضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.