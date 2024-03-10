الرئيس تبون: ندعو المجتمع الدولي لأن يراعي حرمة رمضان عند الأمة الإسلامية

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، دعوة الجزائر للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء حرب الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الرئيس تبون في كلمته بمناسبة حلول شهر رمضان:”يحلّ علينا الشهر هذه السنة، وقلوبنا تعتصر ألما لمعاناة أشقائنا في فلسطين”.

قبل أن يضيف:”هي مناسبة نجدّد من خلالها دعوتنا للمجتمع الدولي، لأن يتحمل مسؤولياته أمام هذه الإبادة الجماعية. وأن يراعي حرمة هذا الشهر عند الأمة الإسلامية”.

ويدخل شهر الصيام على الفلسطينيين في قطاع غزة هذه السنة، وهم يواجهون حرب إبادة صهيونية مستمرّة، منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وقد أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مساء الأحد، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان للمفتي:”استئناسا بتقديرات الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها، لتولّد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته. فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة”.

قبل أن يدعو الله “لأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين. وأن يتقبل شهداءنا في عليين. وأنْ يُيَسِرَ الفرج القريب لأسرانا البواسلِ. وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين”.