الرئيس تبون: نطلب من فرنسا تنظيف مواقع التجارب النووية ونأمل أن تعالج الضحايا

في حوار مع مجلة لوبوان الفرنسية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حوار مطولا مع مجلة لوبوان الفرنسية تطرق خلاله إلى العديد من المسائل والملفات، من بينها الحراك، رئاسيات 12 ديسمبر، وتصنيف حركتي رشاد والماك ضمن المنظمات الإرهابية.

وقال رئيس الجمهورية في حواره مع المجلة الفرنسية، إن “رشاد” و”ماك” اختارتا أن تكونا إرهابيتين، وإن “رشاد” أصدرت تعليمات لمواجهة مصالح الأمن والجيش، فيما حاولت “الماك” تفجير سيارات مفخخة في المسيرات.

وقال رئيس الجمهورية، أن الحراك الأصيل اختار طريق العقل بالذهاب للرئاسيات، وأن الحراك الوحيد الذي يؤمن به هو الحراك الأصيل.

وتابع الرئيس في معرض تصريحاته، أن الحراك الأصيل اختار طريق العقل بالذهاب للرئاسيات ورفض التوجه نحو فترة انتقالية.

وأكد الرئيس تبون أن الفئة التي رفضت رئاسيات 12 ديسمبر 2019 أقلية، مشددا ان “للجميع الحق في التعبير لكني أرفض إملاءات الأقلية”.

وأكد رئيس الجمهورية في شأن آخر : “الجزائريون ينتظرون اعتراف فرنسا بجميع جرائمها، ونطلب من فرنسا تنظيف مواقع التجارب النووية، ونأمل أن تعالج فرنسا ضحايا التجارب النووية”.

وبخصوص الوضع الصحي في البلاد قال الرئيس تبون: “قرار غلق الحدود يهدف لحماية الجزائريين، وتم إجلاء 80 ألف جزائري منذ غلق الحدود”، فيما أكد أن لقاحات كورونا متوفرة ولن يتم فرضها على الشعب.