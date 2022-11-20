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رياضة

الرئيس تبون: نفتخر كدول عربية بتنظيم قطر لمونديال بمستوى عالمي

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: نفتخر كدول عربية بتنظيم قطر لمونديال بمستوى عالمي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، أن الدول العربية تفتخر بالمستوى العالمي الذي بلغته دولة قطر في تنظيم مونديال 2022.

وأوضح رئيس الجمهورية في تصريح له عبر قنوات الكأس “نفتخر كدول عربية بالمستوى الذي وصلت إليه قطر من تنظيم عالمي، دولة قطر الشقيقة شرفت العالم العربي”.

وتابع رئيس الجمهورية “تنظيم من أروع ما يكون، يشرف و وأتمنى أن يلعب فريقان عربيان نهائي المونديال يومًا ما”.

وفي تصريح آخر عبر قنوات بين سبورت، قال رئيس الجمهورية، “نتمنى لكل المنتخبات العربية الفوز والرقي”.

وأوضح الرئيس تبون، “نفتخر كثيرا لبلوغ دولة عربية شقيقة لهذا المستوى من التنظيم في كأس العالم الذي كان احتكار على بعض الدول الأخرى”.

وأضاف رئيس الجمهورية “حفل الافتتاح كان في مستوى دولي رغم ما كان يقال هنا وهناك”.

وفي رده عن سؤال بخصوص غياب الجزائر عن المونديال قال رئيس الجمهورية “إن شاء الله خيرها في غيرها”.

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