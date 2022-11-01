الرئيس تبون وأمير قطر يطلقان مشروعي المستشفى ومصنع الحديد

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، على افتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب، الجزائري-القطري، وكذا إطلاق مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني”.

وجاء في منشور للسفارة القطرية بالجزائر عبر صفحتها على فايسبوك “سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس الجزائري يشهدان إطلاق مشروع المستشفى “الجزائري القطري الألماني”، وافتتاح مشروع مصنع الحديد والصلب للشركة الجزائرية القطرية للصلب، وذلك في المركز الدولي للمؤتمرات “عبداللطيف رحال” في الجزائر”.

وخلال حفل أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على هامش انعقاد الدورة 31 لقمة الجامعة العربية، أشرف الرئيس تبون وأمير دولة قطر على إطلاق المشروعين إيذانا ببدء العمل.

وكان الرئيس تبون قد أكد خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد نهاية شهر أكتوبر المنصرم، أن الهدف من إنشاء هذا الصرح الطبي هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج.

ومن المنتظر أن يوفر هذا المستشفى، الذي يستوفي المعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والمناجمت، 400 سرير.

وبخصوص مشروع توسعة مركب الحديد والصلب ببلارة، يذكر أنه قد تم بالعاصمة القطرية الدوحة في 21 فبراير المنصرم، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإنجاز دراسة جدوى توسيع مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى دولة قطر.

ومن المرتقب أن تنتقل قدرة إنتاج المصنع، بفضل مشروع التوسيع، من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن سنويا.