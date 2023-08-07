الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة يعزيان عائلة اللواء المتقاعد ذيب مخلوف

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والفريق أول السعيد شنقريحة خالص تعازيهما لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق ذيب مخلوف الذي وافته المنية الأحد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق، المرحوم ذيب مخلوف.”

كما بعث الفريق أول السعيد شنريحة،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم, راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة.