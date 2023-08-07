-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة يعزيان عائلة اللواء المتقاعد ذيب مخلوف

الشروق أونلاين
  • 890
  • 0
الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة يعزيان عائلة اللواء المتقاعد ذيب مخلوف

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والفريق أول السعيد شنقريحة خالص تعازيهما لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق ذيب مخلوف الذي وافته المنية الأحد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، يعزي في وفاة المجاهد اللواء المتقاعد قائد الحرس الجمهوري الأسبق، المرحوم ذيب مخلوف.”

كما بعث الفريق أول السعيد شنريحة،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم, راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة.

مقالات ذات صلة
تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.. ولاية تيبازة تصدر بيانا

تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق.. ولاية تيبازة تصدر بيانا

أخبار الجزائر ليوم السبت 05 أوت 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 05 أوت 2023

الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلا!

الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلا!

 أخبار الجزائر ليوم الجمعة 04 أوت 2023

 أخبار الجزائر ليوم الجمعة 04 أوت 2023

الدكاترة الأجراء في الوظيف العمومي يطالبون بحقهم في التوظيف

الدكاترة الأجراء في الوظيف العمومي يطالبون بحقهم في التوظيف

الحماية المدنية: انتشال 7 غرقى والبحث عن 3 آخرين

الحماية المدنية: انتشال 7 غرقى والبحث عن 3 آخرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد