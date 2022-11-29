الرئيس تبون والفريق أول شنقريحة يعزّيان في وفاة العميد محمد بتشين

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برقية تعزية إلى عائلة المجاهد والمدير الأسبق للمخابرات الجزائرية الجنرال محمد بتشين، الذي توفي يوم الثلاثاء عن يناهز 88 عاما.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الوطني أنه على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

المجاهد الراحل من مواليد مدينة قسنطينة في أكتوبر 1988. وقد انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، كما تلقى تكوينه العسكري في الاتحاد السوفياتي سابقا.

تولّى بتشين عدّة مناصب قيادية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بداية بقيادة الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، والناحية العسكرية الثالثة ببشار.

رقّي بتشين إلى رتبة جنرال في الجيش عام 1988، وعيّن على رأس المديرية العامة للوقاية والأمن سنة 1988، التي استقال منها في سبتمبر 1990.

في فترة الرئيس الأسبق اليامين زروال، شغل الجنرال بتشين منصب وزير مستشار في الرئاسة بين عامي 1997 و1998.