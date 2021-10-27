-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون والفريق شنقريحة يعزيان في وفاة اللواء جمال بوزيد

الشروق أونلاين
  • 2230
  • 0
الرئيس تبون والفريق شنقريحة يعزيان في وفاة اللواء جمال بوزيد
اللواء الراحل جمال بوزيد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة رسالة تعزية لعائلة الفقيد اللواء جمال بوزيد الذي وافته المنية الثلاثاء، بعد مرض عضال.  

وجاء في رسالة التعزية التي بعثها الرئيس تبون لعائلة الفقيد “تلقيت بألم، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، اللواء جمال بوزيد، بعد مرض عضال ألزمه الفراش”.

وأضاف “وإثر هذه الفاجعة، أتقدم إلى عائلة الفقيد، وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بتعازي الخالصة ومواساتي الصادقة، سائلا الله عزّ وجلّ أن يتغمّده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

من جهته بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة إلى أسرة الفقيد اللواء جمال بوزيد تعازيه وتعازي مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

مقالات ذات صلة
الجزائر تواجه حروب الجيل الرابع والخامس..

الجزائر تواجه حروب الجيل الرابع والخامس..

نُكبر مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال التطبيع

نُكبر مواقف الجزائر الرافضة لكل أشكال التطبيع

تلاعبات “مذهلة” في ملف الترقيات العقارية بالشلف

تلاعبات “مذهلة” في ملف الترقيات العقارية بالشلف

3 سيناريوهات لمحاصرة فرنسا في الجزائر!

3 سيناريوهات لمحاصرة فرنسا في الجزائر!

فتح بيوت الوضوء: وزير الشؤون الدينية يحسم الجدل

فتح بيوت الوضوء: وزير الشؤون الدينية يحسم الجدل

6400 مليار.. احتياطي لضمان معاشات المتقاعدين

6400 مليار.. احتياطي لضمان معاشات المتقاعدين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد