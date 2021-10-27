الرئيس تبون والفريق شنقريحة يعزيان في وفاة اللواء جمال بوزيد

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة رسالة تعزية لعائلة الفقيد اللواء جمال بوزيد الذي وافته المنية الثلاثاء، بعد مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية التي بعثها الرئيس تبون لعائلة الفقيد “تلقيت بألم، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، اللواء جمال بوزيد، بعد مرض عضال ألزمه الفراش”.

وأضاف “وإثر هذه الفاجعة، أتقدم إلى عائلة الفقيد، وكل أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بتعازي الخالصة ومواساتي الصادقة، سائلا الله عزّ وجلّ أن يتغمّده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

من جهته بعث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة إلى أسرة الفقيد اللواء جمال بوزيد تعازيه وتعازي مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.