الرئيس تبون والفريق شنقريحة يعزيان في وفاة اللواء بجغيط فريد

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والفريق السعيد شنقريحة رسالتي تعزية إلى عائلة الفقيد اللواء بجغيط فريد رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية بوزارة الدفاع الذي وافته المنية الثلاثاء إثر وعكة صحية.

تعزية رئيس الجمهورية:

(یَا أَیتُھَا النفْسُ الْمُطْمَئِنةُ ارْجِعِي إِلَى رَبكِ رَاضِیَةً مَرْضِیةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنّتِي)

تلقیت، بكل، أسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء بجغیط فرید رئیس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونیة لوزارة الدفاع الوطني، إثر وعكة صحیة بعد شفائه من فیروس كوفید ـ 19.

لقد خدم الفقید وطنه، من مختلف المناصب والمسؤولیات العسكریة التي تقلدھا، ولكن، لا راد لقضاء الله وقدره، فما نملك إلا التسلیم، ولا نقول إلا ما یرضي ربنا.

وإذ نتقاسم جشامة الفراق وندرك حجم الجرح الكبیر، الذي یخلفه الراحل، على أسرته وإخوانه وزملائه، فإنني أعزي نفسي وعائلة الفقید وأسرة الجیش الوطني الشعبي، سلیل جیش التحریر الوطني، سائلا الله جلّت قدرته، أن یمُن َّ علیه، بكرم عفوه وواسع رحمته، ویُنعِم على أسرته بسكینة الإیمان، وجمیل الصبر والسلوان ولا یریھم مكروھا، في حبیب أو قريب.

تعزية الفريق السعيد شنقريحة:

توفي ليلة أمس الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، اللواء بجغيط فريد، رئيس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني على إثر وعكة صحية بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

وبهذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتوفي ليلة الثلاثاء اللواء بجغيط فريد، رئيس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات بوزارة الدفاع الوطني، بالمستشفى العسكري لعين النعجة، إثر وعكة صحية.