الرئيس تبون وسُلطان عمان يترأسان مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم  

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات.

وخلال المراسم جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة ”سوناريم” وشركة ”تنمية معادن عمان” التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

كما تم التوقيع على صحيفة شروط بنود اتفاق أولية بين مجمع ”سوناطراك” وشركة ”أبراج للطاقة”، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان في مجال التصنيع الصيدلاني.

التوقيع تم كذلك على برنامج تنفيذي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر ومركز العلوم البحرية والسمكية لسلطنة عمان للتعاون العلمي والتقني في المجال السمكي.

التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجالي حماية النباتات والصحة الحيوانية والحجر الزراعي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان

المراسم شملت كذلك التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل بسلطنة عمان في مجال تفتيش العمل لأعوام 2025 – 2027.

كما جرى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لأعوام 2026 – 2028.

الرئيسان أشرفا كذلك على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية، وعلى مذكرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.

وتم أيضا التوقيع على صحيفة شروط اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني.

وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، محادثات على انفراد مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر.

وعقب ذلك توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

الرئيس تبون يخص سلطان عُمان باستقبال رسمي

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،قد خص ضيف الجزائر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان باستقبال رسمي.

ووصل موكب السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث اصطفت كوكبة من خيالة الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية ترحيبا بضيف الجزائر.

وأخذ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفقة أخيه جلالة سلطان عمان الشقيقة صورة أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والعالمية.

سلطان عُمان يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

وصباح الاثنين، وضع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء الأبرار وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.