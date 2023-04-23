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الجزائر

الرئيس تبون وماكرون يحددان موعد زيارة الدولة إلى فرنسا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون وماكرون يحددان موعد زيارة الدولة إلى فرنسا
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تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حددا فيها موعد زيارة الدولة المرتقبة إلى فرنسا.

وحسب بيان للرئاسة فقد اتفقا الرئيس تبون وماكرون على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة.

وجاء في بيان الرئاسة ‘تلقى رئيس الجمهورية ، اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر’.

وأضاف “كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما في ذلك زيارة الدولة للسيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا واتفقا على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة، حيث العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها”.

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