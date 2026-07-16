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الرئيس تبون ونظيره الألماني في لقاء ثنائي على انفراد

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون ونظيره الألماني في لقاء ثنائي على انفراد
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، محادثات ثنائية على انفراد مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي خصه باستقبال رسمي، بـ”فيلا بورسيغ” في العاصمة برلين.

وأمس الأربعاء، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن محادثات الرئيس تبون مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، تتمحور حول تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع.

وكان الرئيس تبون قد شرع، مساء الأربعاء، في زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تدوم يومين، بدعوة من شتاينماير، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين.

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