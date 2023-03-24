الرئيس تبون ونظيره الفلسطيني يتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:” تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرقي” .

وبدوره “شكر السيد الرئيس أخاه الرئيس الفلسطيني على نبل مشاعره مهنئا إياه وكل الشعب الفلسطيني الشقيق بحلول هذا الشهر الفضيل “، يضيف البيان.