الرئيس تبون ونظيره الموزمبيقي يشرفان على توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين

ترأس اليوم السبت، 6 سبتمبر، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره رئيس جمهورية الموزمبيق دانيال شابو مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

ووقعت الجزائر وموزمبيـق على برنـامج تنفيـذي فـي مجال الثقافـة والفنون لسنة 2025 إلى 2028، كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين إذاعتي الجزائر وموزمبيق، إضافة إلى التوقيـع على اتفاق في مجـال الإعلام والاتصال بين البلدين.

الجزائر وموزمبيق وقعتا كذلك على اتفاق تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مجال الأمن والنظام العام.

كما تم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين.