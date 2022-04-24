الرئيس تبون: وهران سَتُنظم الأولمبياد المتوسطي بِاقتدار بعد محاولات يائسة لِعرقلتها

أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة السبت، أن السلطات العليا للبلاد، نجحت في تثبيت مدينة وهران مسرحا لِألعاب البحر المتوسط في صيف 2022.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لِرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع الإعلاميين.

وقال الرئيس تبون إن أطرافا سعت إلى تجريد الجزائر من احتضان الألعاب المتوسطية بِوهران “نكاية وظلما”، ومنحها لِبلد آخر. وأضاف أنه يُفضّل عدم ذكره بِالاسم.

واعترف رئيس الجمهورية بِأن السلطات المُكلّفة بِتنظيم الأولمبياد المتوسّطي، لم تولي الحدث الرياضي الأهمية التي يستحقها. وأضاف أن الاعتناء الأمثل بِهذا الملف بدأ منذ نحو سنة إلى سنة ونصف من الآن فقط.

وتابع الرئيس تبون يقول إن الاستعدادات جارية على قدم وساق، لِتنظيم ألعاب البحر المتوسط بِوهران ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين. مُلتزما بِأن الجزائر ستُنظم نسخة راقية لِهذه التظاهرة الرياضية التي تحضرها بلدان من أوروبا وإفريقيا وآسيا.

واختتم رئيس الجمهورية قائلا إن مسؤولي اللجنة الدولية لِألعاب البحر المتوسط، عبّروا له مُؤخّرا عن إيمانهم التامّ بِنجاح الجزائر في تنظيم هذا “العرس” الرياضي الكبير.

وعن تأخّر تشييد الملاعب، على غرار ميادين براقي والدويرة وتيزي وزو، أشار رئيس الجمهورية إلى النزاعات بين الشركات المكلّفة بِالتشييد، وسوء تقدير لِمعطيات السوق بِخصوص أسعار مواد البناء.

وأضاف أن تدخّل السلطات العليا ومنحها الملف لِوزارة السكن، جعل الأشغال تأخذ منحى آخر يُبشّر بِالخير، وتدشين هذه المنشآت الرياضية في الآجال المضبوطة سلفا.