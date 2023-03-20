مجلس الوزراء: الرئيس تبون يأمر الحكومة بالامتناع عن “تمجيد الأشخاص”

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الحكومي الذي أجراه يوم الخميس الماضي.

وحسب بيان للرئاسة فقد تطرق الاجتماع لعرض حول تموين السوق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان. كما تمّ التطرّق إلى تقدّم مشاريع تحلية مياه البحر وتزويد المواطنين بمياه الشرب.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء أيضا ملفات تتعلق بمتابعة الوضع الحالي للجالية الجزائرية بالخارج، يضيف ذات البيان.

وشدّ رئيس الجمهورية في مداخلته خلال الاجتماع على “الشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق، كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، بما في ذلك أملاك الدولة والضرائب و الجمارك والميزانية”.

وأمر الرئيس تبون أعضاء الحكومة بتركيز جهودهم على العمل الميداني، وتقليص الاجتماعات قدر الإمكان، من أجل السهر على راحة ورفاهية المواطنين.

كما أوصى الرئيس:

بالامتناع نهائيا عن الاستعمال المبالغ فيه لعبارات سياسية نمطية تمجّد الشخصيات عبر وسائل الإعلام، بحيث توحي بأن كلّ نشاط حكومي مهما كان نوعه، هو بتوجيه من رئيس الجمهورية.

ولفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج، أسدى الرئيس تبون توجيهات بتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري استثنائيا بنسبة 50 بالمئة.

ويهدف هذا الإجراء الاستثنائي لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من قضاء شهر رمضان رفقة عائلاتهم، في ظل المتاعب الاقتصادية التي تعرفها البلدان التي يقيمون بها، يقول البيان.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: