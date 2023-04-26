الرئيس تبون يأمر بإجلاء أفراد الجالية ورعايا الدول الشقيقة من السودان

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة، وكل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في السودان.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية “في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان، وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق، أعطى رئيس الجمهورية أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا الراغبين في العودة، في ظروف جيدة، حرصا منه على أمنهم وسلامتهم”.

كما أمر الرئيس – يضيف البيان- بأن “تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان، حيث مست العملية 13 مواطنا فلسطينيا و22 مواطنا سوريا”.

وقد وصل، مساء الثلاثاء، إلى أرض الوطن، عدد من أفراد جاليتنا في السودان وعائلاتهم، وأعضاء سفارتنا بالخرطوم، قادمين من مطار بورتسودان على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، يضيف ذات المصدر.

وأشاد أفراد جاليتنا، فور وصولهم، إلى أرض الوطن، بدور رئيس الجمهورية وحرصه على تأمين عودتهم السريعة إلى ذويهم.