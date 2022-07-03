الرئيس تبون يأمر بإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع قوانين، في قطاعات العمل والتجارة والمناجم.

وحسب ما جاء في بيان للرئاسة، فقد أمر الرئيس تبون في خلال الاجتماع، بالتحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد.

وسيتمّ وضع هذا المجلس الأعلى “تحت وصاية الوزير الأول”، لتُسند له مهام “تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجّهة للسوق الوطنية، مع مراعاة زيادة أو نقصان المنتوج الوطني”.

كما أسدى الرئيس تبون من جهة أخرى، تعليمات بالعمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، لمواجهة “ندرتها في الأسواق الدولية في الوقت الحالي”.

ووجّه الرئيس أيضا في ذات الاجتماع “بمنع تخزين الحبوب في الأماكن غير المغطاة، من أجل رفع الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من هذه المادة”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: