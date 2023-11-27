الرئيس تبون يأمر بإنهاء مهام والي غيلزان ومسؤولين محليين

بعد تقارير كاذبة تخفي الحقائق..

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، بإنهاء مهام والي غيلزان لكحل عياط عبد السلام، ومسؤولين محليين بذات الولاية، بعد تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية.

وذلك بعد ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية حسب بيان الرئاسة، “واكتشاف ما يؤكد وجود “تقارير كاذبة” تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية بولاية غليزان”.

وقرّر وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مرّاد بأمر من رئيس الجمهورية، إنهاء مهام كل من:

والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام.

رئيس دائرة زمورة مسيخ عبد العزيز.

كما قرّر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بأمر من رئيس الجمهورية توقيف 3 مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية.

وكشف بيان الرئاسة أن “التحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على مدى تكفل مختلف المصالح المحلية الموكل إليها تنفيذ برامج التنمية”.