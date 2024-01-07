الرئيس تبون يأمر باسترجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار وتوجيهه للاستثمار

وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، باسترجاع العقار الصناعي المحيط بمركب الحجار للحديد والصلب في عنابة، وتوجيهه للاستثمار.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لدراسة مشروع قانون حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب ملفات أخرى، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وأوضح البيان أن الرئيس تبون أمر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالإشراف على استرجاع العقار الصناعي في محيط مركّب الحجار بعنابة وتوجيهه للاستثمار.

وسيتمّ منح العقار الصناعي المسترجع للمستثمرين، وفق صيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل. بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الاستثماري، وفق ما وجّه إليه الرئيس.

“ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الشفافية في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي”، يقول بيان اجتماع مجلس الوزراء.

من جهة أخرى، أمر الرئيس خلال ذات الاجتماع، بدراسة “وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر، للتكفّل بهم فورا. عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي المحتلة”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: