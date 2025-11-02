-- -- -- / -- -- --
الرئيس تبون يأمر باستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا

الرئيس تبون يأمر باستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد 2 نوفمبر، باستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا.

فوفقا لبيان الرئاسة، أمر الرئيس تبون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع فورا، مع إمكانية استيراد الأقل من خمس سنوات موجهة لحصد محاصيل الذرة والبذور الزيتية بما فيها عباد الشمس.

هذا أهم ما أمر به الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء

كما أمر الرئيس تبون كذلك بالتحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي لتنظيم نهائي للقطاع وفق نظرة استشرافية يشارك فيها المتخصصون.

